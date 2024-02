Ein 37-Jähriger stieg in der Nacht auf die Gleise und wurde von einem Zug überrollt. Durch den Unfall verlor der Mann seinen Arm.

Berlin - Ein Mann hat am Berliner S-Bahnhof Schöneweide in der Nacht zum Donnerstag die Gleise überquert und ist von einem Zug überfahren worden. Dabei wurde der Arm des 37-Jährigen abgetrennt, wie die Bundespolizei am Morgen mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Mann in den frühen Morgenstunden, von einem Bahnsteig zum anderen zu gelangen. Er kletterte über die Wagenkupplung einer stehenden S-Bahn. Am Gleis dahinter wurde er von einem anfahrenden Zug überrollt. Zwei Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Rettungskräfte.

Der Verletzte wurde im Krankenhaus notoperiert, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der S-Bahnverkehr war nach Angaben der Bundespolizei nur kurzzeitig eingeschränkt. Warum der Mann die Gleise überquerte, war zunächst unklar.