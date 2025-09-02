Hohe Gewinne versprochen, am Ende blieb ein großer Verlust: Ein Mann aus Erfurt ist im Internet Opfer von Online-Betrügern geworden.

Erfurt - Ein Mann aus Erfurt ist von Online-Betrügern um 81.000 Euro gebracht worden. Der 67-Jährige war im Internet auf der Suche nach einer Investitionsmöglichkeit und stieß dabei auf einen Link, der ihn auf eine betrügerische Webseite führte, wie die Polizei mitteilte. Demnach seien ihm auf dieser hohe Gewinne versprochen worden.

Laut Polizei überwies der 67-Jährige mehrfach Geld auf ausländische Konten. Als ihm schließlich eine hohe Rendite in Aussicht gestellt wurde, sollte er zuvor eine Gewinnsteuer entrichten. Der Mann zahlte das Geld nicht und wandte sich stattdessen an seine Bank. Dort erfuhr er, dass er auf einen Betrug hereingefallen war. Am Montag erstattete er Anzeige wegen Betrugs.