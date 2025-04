Ein nächtlicher Polizeieinsatz wegen Ruhestörung endete mit einer verletzten Beamtin und einem aggressiven Angreifer in Gewahrsam. Die Polizisten bekamen es auch mit einem Kampfhund zu tun.

Mann verletzt Polizistin bei Ruhestörung in Salzgitter

Bei einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung in Salzgitter-Bad griff ein 40-jähriger Mann die Beamten an und verletzte eine Polizistin. (Symbolbild)

Salzgitter - Bei einem Polizeieinsatz wegen ruhestörenden Lärms in Salzgitter ist am frühen Samstagmorgen eine Polizistin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie von einem 40-jährigen Mann bei seiner Festnahme angegriffen und erlitt dabei eine Fraktur am Handgelenk. Die Beamtin ist vorerst nicht mehr dienstfähig.

Zuvor war die Polizei kurz nach Mitternacht wegen einer Lärmbeschwerde in einer Wohnung im Stadtteil Bad im Einsatz. Nachdem der Mann zunächst einsichtig geschienen hatte, mussten die Beamten kurz darauf erneut anrücken. Beim Öffnen der Tür habe der Mann mit erhobenen Fäusten auf die Einsatzkräfte reagiert, hieß es. Die Beamten setzten Pfefferspray ein – auch gegen einen anwesenden Kampfhund – und brachten den Angreifer zu Boden.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.