Osnabrück - Mit Drogen im Rucksack sind ein 35-jähriger Motorradfahrer und seine gleichaltrige Sozia vor der Polizei in Osnabrück geflohen. Als Polizisten die beiden kontrollieren wollten, raste der Fahrer davon und überfuhr mehrere rote Ampeln mit erhöhter Geschwindigkeit, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.Nach einem Unfall flohen die beiden den Angaben nach zu Fuß und wurden festgenommen. Die leicht verletzte 35-Jährige wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Fund des Rucksacks mit Betäubungsmitteln durchsuchten Ermittler die Wohnung der Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei fand dort weitere Beweismittel, daher wurden die beiden einem Haftrichter vorgeführt. Inzwischen sitzen sie in Untersuchungshaft.Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Führerschein, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen Drogenhandels.