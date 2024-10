In einem Wohnhaus in Greiz bricht am Wochenende ein Brand aus. Die Polizei berichtet zunächst von einem Verletzten - nun offenbart sich jedoch Schlimmeres.

Mann tot aufgefunden bei Wohnhaus-Brand in Greiz

Bei einem Wohnhausbrand in Greiz hat sich ein Mann Rauchgasvergiftungen zugezogen. (Symbolfoto)

Greiz - Ein 59-jähriger Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Greiz tot aufgefunden worden. Zunächst hatte die Polizei lediglich von einem anderen verletzten Mann berichtet. Die Todesursache des 59-Jährigen ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt und auch die Ermittlungen zum Brandgeschehen halten weiterhin an.

Der Brand war am frühen Sonntagmorgen in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen und hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Bei den Löscharbeiten brachten die Feuerwehrleute ein junges Paar aus dem ersten Obergeschoss in Sicherheit, dabei erlitt ein junger Mann eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ärztlich behandelt.

Zwei Wohnungen wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Die Polizei geht von einem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich aus.