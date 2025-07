Arbeiten in großer Höhe werden einem Mann in Sachsen zum Verhängnis: Er fällt. Seine Verletzungen sind tödlich. Dabei sind die Hintergründe des Unfalls unbekannt.

Mann stürzt in Heinsdorfergrund von Gerüst und stirbt

Rettungskräfte bringen den lebensbedrohlich verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolbild)

Heinsdorfergrund - Ein Mann ist im Vogtlandkreis nach dem Sturz von einem Baugerüst gestorben. Laut ersten Angaben der Polizei war dieser am Dienstag bei Handwerksarbeiten an einem Haus in der Gemeinde Heinsdorfergrund verunglückt. Er wurde durch den Sturz aus unbekannter Höhe lebensbedrohlich verletzt und starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Wieso es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Ob der Vorfall ein Arbeitsunfall oder ein Unglück beim Heimwerken war, ist bislang ebenfalls nicht bekannt.