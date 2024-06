Beim Klettern in einer Freizeitanlage in Ostsachsen geschieht ein schwerer Unfall. Ein Mann kommt per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Was ist passiert?

Mann stürzt beim Klettern am Berzdorfer See ab

Berzdorf - Ein 34 Jahre alter Mann ist beim Klettern in einem Freizeitpark am Berzdorfer See in Ostsachsen abgestürzt. Er sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei. Die Ursache für den Unfall am Samstagmittag sei noch unklar. Die Polizei sperrte den Unfallort ab und sicherte Spuren. Zu dem Freizeitpark an der Blauen Lagune gehört ein Kletterpark.