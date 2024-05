Ein Wanderer rutscht am Sonntag bei Bad Blankenburg aus und fällt in die Tiefe. Seine Retter rücken mit zwei Hubschraubern aus.

Bad Blankenburg - Ein Wanderer ist in der Nähe von Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der 27-Jährige zog sich bei einer Wandertour am Sonntagnachmittag mehrere Verletzungen zu, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war der Mann am Eberstein im unwegsamen Gelände unterwegs und rutschte im Bereich eines schmalen, mit Geröll bedeckten Wegs ab. Neben einem Hubschrauber des ADAC war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Mann wurde in eine Klinik geflogen.