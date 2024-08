Motorradfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, denn sie haben keine schützende Hülle wie ein Autofahrer um sich. Ein Freizeitvergnügen endet in Riesa für einen Kradfahrer tödlich.

Bei einem Oldtimer-Rennen in Riesa ist ein 67 Jahre alter Teilnehmer tödlich verunglückt. (Symbolbild)

Riesa - Bei einem Oldtimer-Rennen in Riesa (Kreis Meißen) ist ein 67 Jahre alter Teilnehmer tödlich verunglückt. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, war er mit einem Motorrad unterwegs und beim Überholen mit einem anderen Kradfahrer (57) zusammengestoßen. Beide Zweiräder kamen nach rechts von der Straße ab und blieben in einer Böschung liegen. Ein Motorrad geriet in Brand.

Ersthelfer hätten sich sofort um die beiden Verunglückten gekümmert, der 67-Jährige sei aber noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben, hieß es. Der andere Fahrer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zum Fahrverhalten der Motorradfahrer machen können.