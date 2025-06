Nach einem Streit in Berlin-Gesundbrunnen ist ein Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Er sei mit einem Messer am Hals verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Laut den Angaben der Ermittler war der 39-Jährige am Dienstagabend an einer Auseinandersetzung am Hanne-Sobek-Platz beteiligt, die schnell eskalierte.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell unbekannt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.