Der Mann ist nach seinem Sturz im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Vieles zu dem Geschehen ist noch unklar.

Leipzig - Ein Mann ist nach einem Arbeitsunfall in Leipzig am Montag gestorben. Die Polizei bestätigte den Vorfall, nannte jedoch keine weiteren Details, etwa zum Alter des Mannes oder zum Unfallhergang. Zuvor berichteten das Portal „Tag24“ und die „Bild“-Zeitung. Den Medienberichten nach war der Mann am Nachmittag von einer Vorrichtung in die Tiefe gestürzt und schließlich im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.