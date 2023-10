Gera - Ein 85-jähriger Mann ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Gera tödlich verletzt worden. Zudem erlitt ein 53-Jähriger leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach geriet der 85-Jährige mit seinem Auto aus noch ungeklärten Umständen am Montagnachmittag in der Altenburger Straße auf die Gegenspur. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 53-Jährigen. Der 85-Jährige starb noch am Unfallort.

Im Zuge des Unfalles wurden den Angaben zufolge zwei parkende Autos beschädigt. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Autos kam es über eine längere Zeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.