Barnstorf - Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Barnstorf (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Der 72-Jährige sei vor Ort trotz intensiver medizinischer Versorgung an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Feuerwehr war demnach gegen Mitternacht in dem Mehrfamilienhaus eingetroffen. Die Wohnung im Erdgeschoss sei durch ein brennendes Sofa komplett verqualmt gewesen. Den Angaben zufolge lag der Mann noch im Bett, als die Einsatzkräfte ihn fanden und nach draußen brachten.

Das Feuer wurde den Angaben zufolge schnell gelöscht und niemand sonst wurde verletzt. Die Wohnung des 72-Jährigen sei unbewohnbar, alle anderen Bewohner hätten in ihre Wohnungen zurückkehren können, hieß es. Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Schadens waren zunächst nicht bekannt.