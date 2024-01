Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Lemwerder

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Lemwerder - Ein Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) gestorben. Einsatzkräfte fanden den 61-Jährigen dort am Sonntag bewusstlos vor, wie die Polizei mitteilte. Für den Mann kam demnach trotz Reanimation jede Hilfe zu spät.

Anwohner waren den Angaben zufolge auf einen Rauchmelder aufmerksam geworden und bemerkten Brandgeruch. Sie riefen die Feuerwehr, die in dem Mehrfamilienhaus mehrere Wohnungstüren gewaltsam öffnete. In der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen waren, fanden die Einsatzkräfte den leblosen 61-Jährigen. Alle anderen Bewohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Bewohner konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.