Das Feuer brach im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Leipzig aus. Von den Löscharbeiten war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen.

Leipzig - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig ist ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte hatten vergeblich versucht, ihn zu reanimieren, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden den Angaben zufolge 24 Bewohner verletzt, vier von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Das Feuer war am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Eckhauses im Osten der Stadt ausgebrochen. Für die Löscharbeiten mussten mehrere Straßen zeitweise gesperrt werden. Davon war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen.