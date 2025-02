Auf einem Privatgrundstück geht ein Nebengebäude in Flammen auf. Der Eigentümer versucht, den Brand zu löschen - und stirbt am Ende.

Taucha - Bei einem Brand auf einem Privatgrundstück in Taucha in Nordsachsen ist am Freitagabend ein Mann gestorben. Der 63-Jährige versuchte nach Polizeiangaben vergeblich, das Feuer in einem Nebengelass zu löschen. Er starb trotz sofortiger Behandlung noch vor Ort, warum ist noch unklar. Zur Brandursache wird ermittelt, auch der entstandene Sachschaden ist bisher nicht bekannt. Der Brandort wurde am Samstag von den zuständigen Spezialisten untersucht.