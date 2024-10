Leipzig - Ein Mann hat einem Lieferanten in Leipzig in einem unbeobachteten Moment während der Essenszustellung im Stadtzentrum das Auto gestohlen. Als der 29-jährige Lieferant versuchte, den Dieb am Wegfahren zu hindern, wurde er nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Etwa zwei Stunden später fand sich das Fahrzeug verlassen in Leuna in Sachsen-Anhalt, wo Beamte den Tatverdächtigen festnahmen. Der 43-Jährige stand unter Drogeneinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.