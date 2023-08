Quedlinburg - Während eine Frau kurz einkaufen war, hat ein Mann in Quedlinburg im Harz ihren Hund gestohlen. Der 43-Jährige aus Kroppenstedt im Bördekreis wurde am Dienstagabend mit dem Border Collie im Stadtgebiet aufgegriffen, wie die Polizei in Halberstadt am Mittwoch mitteilte. Ein Zeuge hatte den Hinweis gegeben. Die 35-jährige Quedlinburgerin erhielt so ihren Hund zurück. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls. Warum der Mann den Hund mitnahm, war zunächst unbekannt. Laut Polizei hatte die Frau ihren Hund an einen Pfosten vor dem Einkaufsmarkt gebunden.