Oldenburg - Weil er zwei Mitpatientinnen in einer psychiatrischen Klinik gewürgt haben soll, muss sich ein 24 Jahre alter Mann seit Dienstag in Oldenburg vor Gericht verantworten. Eine der Frauen soll er auch geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor, weil sie davon ausgeht, dass der Mann die Frauen töten wollte. Der Angriff ereignete sich in einer Klinik im Landkreis Ammerland. Der Mann soll sich während der Attacke im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit befunden haben.

Nach Auskunft eines Gerichtssprechers äußerte sich der Angeklagte am Dienstag vor Gericht zu den Vorwürfen. Zu einer Tat, unklar ist zu welcher, habe der Mann ein Geständnis abgelegt. Weiter habe das Gericht eines der Verfahren eingestellt. Genauere Angaben wurden nicht gemacht. Das Verfahren soll laut Mitteilung des Gerichts am 23. Februar fortgesetzt werden. (Az: 5 Ks 17/22).