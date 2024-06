In Osterburg ist die Tür eines Wohnhauses angezündet worden. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter.

Ein Fahrzeug der Polizei fährt mit Blaulicht am Abend durch eine enge Straße.

Osterburg - Ein junger Mann soll in Osterburg (Landkreis Stendal) die Tür eines Fachwerkhauses angezündet haben. Das Amtsgericht Stendal erließ einen Haftbefehl gegen den 21 Jahre alten Tatverdächtigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Vor der Brandstiftung am vergangenen Freitag soll es eine gefährliche Körperverletzung am Donnerstag gegeben haben, bei der der 66 Jahre alte Mieter des Hauses verletzt wurde. Ob für diese Tat auch der 21-Jährige verantwortlich war, blieb zunächst unklar.

Als der junge Mann die Haustür ansteckte, befanden sich zwei Menschen in dem Einfamilienhaus. Sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus verhindern. Der 21-Jährige wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen. Laut Polizei entstand an dem Gebäude ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zu den Hintergründen der Tat gab es von der Polizei zunächst keine Angaben.