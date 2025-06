Ein stark alkoholisierter Mann soll in Merseburg (Saalekreis) einen Jugendlichen geschlagen und anschließend den Hitlergruß gezeigt haben. Wie die Polizei mitteilte, gerieten der 32-Jährige und der 17 Jahre alte Jugendliche am Freitagabend am Bahnhofsplatz in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Mann nach bisherigen Erkenntnissen auf den Jugendlichen ein. Danach soll er den verbotenen Gruß gezeigt haben.

Eine medizinische Behandlung sei nicht erforderlich gewesen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.