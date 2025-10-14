Eine Radfahrerin meldet einen gewalttätigen Zwischenfall mit einem Unbekannten bei der Polizei. Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem flüchtigen Täter.

Emden - In Emden soll ein Unbekannter mit einer Waffe auf eine Radfahrerin geschossen haben. Die Frau wurde leicht verletzt. Die 34-Jährige hatte berichtet, dass sie am Sonntagabend einen Radfahrer auf einem Weg überholt habe, als dieser sie aufgefordert habe, stehenzubleiben, wie die Polizei mitteilte. Als sie weiterfuhr, hielt der Mann sie demnach fest und zückte eine Waffe. Die Frau gab der Polizei zufolge an, in Panik geflüchtet zu sein, woraufhin der Täter einen Schuss abgab und sie traf. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der Schuss verletzte die 34-Jährige leicht, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass es sich nicht um eine scharfe Schusswaffe handelte. Der Unbekannte konnte demnach fliehen. Zwei Tage nach dem Vorfall gibt es laut Polizei noch keine Hinweise auf seine Identität. Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.