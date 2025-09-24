Eine Frau ist tot, ihr Partner in Polizeigewahrsam. Nach einem tödlichen Angriff auf eine 30-Jährige in einem kleinen Ort im Kreis Rotenburg laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was ist bekannt?

Nach dem Fund einer tödlich verletzten 30 Jahre alten Frau in Gyhum sucht die Polizei am Tatort nach Spuren und Beweismitteln.

Gyhum - Die 30 Jahre alte Frau wurde in ihrem Zuhause in Gyhum im Landkreis Rotenburg getötet - mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten. Die Polizei fand den Leichnam im Schlafzimmer, wie ein Sprecher am Tatort berichtete. Der 34-jährige Partner der Frau meldete sich in der Nacht bei der Polizei und ist in Gewahrsam.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Deutsche seine Lebensgefährtin nach einer Auseinandersetzung im Wohnhaus der beiden angriff und tödlich verletzte. Nähere Details zur Tat nannten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Zerbrochene Fensterscheibe und Beamte der Spurensicherung

Stunden nach der Tat laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Beamte der Spurensicherung in weißen Anzügen suchen in der Doppelhaushälfte mit gepflegtem Garten nach Beweismitteln. Auch eine zerbrochene Fensterscheibe und Scherben vor dem Haus deuten darauf hin, dass in dem Gebäude etwas Schlimmes passiert ist.

Die Polizei hat das Haus mit Flatterband abgesperrt, sucht und befragt Zeugen, wertet Video- und Spurenmaterial aus. Sie bittet Menschen, die Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden. Gyhum gehört zur Samtgemeinde Zeven.

Der Leichnam der Frau soll obduziert werden. Der mutmaßliche Täter ist weiter in Polizeigewahrsam. Bis spätestens Donnerstag werde klar sein, ob er in Untersuchungshaft kommt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Polizei will auch die Hintergründe eines Feuers in der Nähe des Wohnhauses klären. Nur Hunderte Meter vom Tatort entfernt brannte in der Nacht eine Scheune mit Strohballen. Die Feuerwehr löschte die Flammen.