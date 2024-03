Berlin - Ein Mann soll in Berlin-Steglitz seine Noch-Ehefrau und ihren Stiefvater angegriffen und mit Schnitten verletzt haben. Der 37-jährige Verdächtige soll am späten Freitagabend an der Wohnungstür der 33-Jährigen erschienen sein, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Das Paar befand sich den Angaben zufolge in Trennung. Die Frau hielt sich mit ihrem 58-jährigen Stiefvater in der Wohnung auf. Als dieser öffnete, soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Die Zeitung „B.Z“ (online) berichtete zuerst.

Die Beamten sprachen von einem Fall „häuslicher Gewalt“. Der Mann soll dem 58-Jährigen Schnittverletzungen zugefügt haben. Er kam in ein Krankenhaus. Die 33-Jährige soll ebenfalls durch Schnitte und einen Biss am Unterschenkel verletzt worden sein. Sie wurde ambulant versorgt. Der genaue Hintergrund des Streits war zunächst unklar. Die Polizei machte auch keine Angaben zum Tatwerkszeug. „Die Ermittlungen laufen“, sagte die Polizeisprecherin.