Er war mit seiner Bekannten laut Polizei zunächst in Streit geraten. Dann griff er zum Autoschlüssel.

Waltershausen - Ein Mann soll seine Bekannte in Waltershausen (Landkreis Gotha) absichtlich mit dem Auto überfahren haben. Gegen den 30-Jährigen werde nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei mit. Der Deutsche sitze in Untersuchungshaft. Die Frau wurde bei dem Vorfall am Montag schwer verletzt.

Den Angaben zufolge kam es offenbar zunächst zu einem Streit zwischen der 22-Jährigen und dem Tatverdächtigen. Die genauen Abläufe sind Teil der Ermittlungen. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen.