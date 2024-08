Dippoldiswalde - In Dippoldiswalde soll ein 37-Jähriger versucht haben, seine Ex-Partnerin zu töten. Gegen den Mann erließ das Amtsgericht Dresden am Montag einen Haftbefehl, wie die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizei am Dienstag mitteilten.

Dem Beschuldigten wird demnach vorgeworfen, die 36-Jährige am frühen Sonntagmorgen in der gemeinsam genutzten Wohnung unter anderem durch Schläge und Würgen mit Tötungsvorsatz verletzt zu haben. Der Frau gelang es, aus der Wohnung zu fliehen.

Der 37-Jährige wurde noch am Sonntag vorläufig festgenommen, nun befindet er sich in Untersuchungshaft. Zum Tatvorwurf machte er keine Angaben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an und werden laut Mitteilung einige Zeit in Anspruch nehmen.