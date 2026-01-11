Ein 45-Jähriger schraubt in einer Garage an einem Motorrad, dann passiert ein Unglück.

Im Landkreis Sonneberg hat ein Mann bei einem Feuer in einer Garage schwere Verbrennungen erlitten. (Symbolbild)

Föritztal/Heubisch - Ein Mann hat bei einem Feuer in einer Garage im Landkreis Sonneberg schwere Verbrennungen erlitten. Der 45-Jährige sei nach dem Brand am Samstagnachmittag in eine Spezialklinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Zudem sei eine 87-jährige Bewohnerin des zur Garage gehörenden Hauses leicht verletzt worden. Zuvor hatte MDR Thüringen über den Brand im Föritztaler Ortsteil Heubisch berichtet.

Der Mann soll ersten Erkenntnissen nach an einem Motorrad geschraubt haben, als es aus bisher noch ungeklärter Ursache möglicherweise zu einer Verpuffung kam.