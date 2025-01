Großfurra/Erfurt - Ein am Morgen auf einer Matratze im Gleisbereich am Bahnhaltepunkt Großfurra (Kyffhäuserkreis) schlafender Mann ist von einer Regionalbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige wurde mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei in Erfurt mitteilte. Warum der Mann am zeitigen Mittwochmorgen dort gelegen habe, müsse noch ermittelt werden. Die eingleisige Strecke von Erfurt in Richtung Nordhausen war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann trotz sofortiger Bremsung der Bahn zwischen Zug und Gleisen eingeklemmt. Rettungskräfte und zwei Bundeswehrangehörige, die als Fahrgäste im Zug waren, bargen den Mann. Die elf Fahrgäste der Bahn blieben unverletzt. Eine Frau musste jedoch medizinisch betreut werden.