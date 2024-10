Ein 50-Jähriger schwenkt eine Hakenkreuzfahne, schießt mit einer Schreckschusswaffe um sich und schlägt auf ein Auto ein. Polizisten überwältigen den Mann und nehmen diesen noch in der Nacht fest.

Ein Mann schießt in Sarstedt mit einer Schreckschusswaffe um sich. Polizisten überwältigen den Mann noch in der Nacht. (Symbolbild)

Sarstedt - Ein 50-jähriger Mann hat in Sarstedt im Landkreis Hildesheim mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zudem schwenkte er eine Hakenkreuzfahne und schlug mit einem Holzstock auf ein Auto ein, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei bei dem Vorfall am frühen Morgen niemand.

Zuvor war es an einem Mehrfamilienhaus zu einem verbalen Streit zwischen dem Mann und anderen Bewohnern gekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum es dazu kam, war nicht bekannt. Die Bewohner alarmierten die Beamten.

Der Mann feuerte auf der Straße mehrere Schüsse ab. Spezialkräfte der Polizei überwältigten den 50-Jährigen schließlich in einem Teil des Mehrfamilienhauses und nahmen ihn fest. Gegen den Mann wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.