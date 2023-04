Berlin - Ein Mann hat seinen Bruder bei einem Streit in Berlin-Gesundbrunnen angeschossen und verletzt. Der 37-Jährige kam am Samstagabend in ein Café in der Bastianstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort ging er laut Zeugen zu seinem 39-jährigen Bruder. Beide stritten sich demnach. Der jüngere habe dann plötzlich eine Waffe gezogen und zweimal geschossen.

Ein Projektil verletzte seinen Bruder demnach am Oberschenkel. Der Angreifer drohte, dass er seine eigene Frau umbringen werde und flüchtete zur Badstraße. Der verletzte Bruder kam zur Operation in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Der Grund für den Streit war zunächst unklar. Die Polizei hatte den geflüchteten Angreifer am Sonntagmorgen zunächst noch nicht geschnappt.