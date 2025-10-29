Eine Mutter wird mit ihrem Sohn attackiert, als ein Mann das Kind plötzlich an sich nimmt. Die Polizei kann den 18-Jährigen stellen.

Berlin - Die Polizei hat in Berlin einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, einer Mutter ihr kleines Kind wegzunehmen. Die 29-Jährige war am frühen Dienstagnachmittag mit ihrem zweijährigen Sohn in Johannisthal (Treptow-Köpenick) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein 18-Jähriger habe das Kind zunächst angesprochen, dann auf den Arm genommen und sei plötzlich mit ihm davongerannt - gefolgt von der Mutter.

Als sie den Mann erreichte, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei habe der 18-Jährige die Frau an eine Wand gedrückt, ihr ins Gesicht geschlagen und sich geweigert, ihr das Kind zu übergeben. Ihr sei es dann gelungen, ihren Sohn an sich zu nehmen, als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und die Beteiligten ansprachen.

Polizei nimmt den Tatverdächtigen fest

Eine vorbeifahrende Streife der Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen fest. Aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeit wurde er den Polizeiangaben zufolge anschließend zur psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mutter des Kleinkindes erlitt bei der Auseinandersetzung Gesichtsprellungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, das Kind blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.