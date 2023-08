Schwanebeck - Ein 19-Jähriger ist auf der A10 Richtung Autobahndreieck Barnim nahe Schwanebeck (Landkreis Barnim) mit seinem Auto mehrere Male gegen die Leitplanke geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Mann am Donnerstagabend von der A114 auf die A10 auf. Kurz darauf prallte er zunächst gegen die linke Leitplanke, dann gegen die rechte und daraufhin erneut gegen die linke Planke. Dort kam das Auto zum Stehen. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 19-Jährige die Geschwindigkeit des Autos nicht angepasst haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.