Berlin - Eine Frau und ein Mann sind in Berlin-Charlottenburg auf der Straße von einem 56-jährigen Mann rassistisch und homophob angepöbelt worden. Auch ein Zeuge hörte die Beleidigungen des Täters am Sonntagabend in der Fritschestraße, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu einer Rangelei zwischen dem aggressiven 56-Jährigen und dem 37-jährigen Mann. Als die Polizei eintraf, pöbelte der Mann weiter rassistisch und beleidigte zudem auch eine Polizistin. Die Polizei nahm in zunächst fest und ermittelt.