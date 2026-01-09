In Meiningen wurde ein 61-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz tot auf der Straße gefunden. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Ein 61-Jähriger wurde nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen tot in der Meininger Innenstadt gefunden. Die Todesursache ist noch unklar. (Symbolbild)

Meiningen - Ein Mann ohne festen Wohnsitz ist am Freitagmorgen tot auf offener Straße entdeckt worden. Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei mitteilte, wurde der 61-Jährige kurz nach sieben Uhr in der Meininger Innenstadt gefunden. Wie der Mann starb, ist nach Angaben der Polizei bisher unklar. Zu den Umständen werde ermittelt.