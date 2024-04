Osnabrück - Nach einem Messerangriff in Osnabrück ist gegen den mutmaßlichen Täter ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es bereits am Samstagabend in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 41 Jahre alter Mann einen 43 Jahre alten Bekannten mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt haben soll. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er habe inzwischen die Klinik wieder verlassen, hieß es.

Der 41-Jährige habe sich wenige Stunden später auf einer Polizeidienststelle gemeldet und sei vorläufig festgenommen worden. Am Sonntagnachmittag wurde er dann den Angaben zufolge der Haftrichterin vorgeführt. Zu einem möglichen Tatmotiv machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauerten noch an.