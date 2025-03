In einem Mehrfamilienhaus in der Kirchhofstraße brennt es. Nicht alle evakuierten Menschen bleiben unverletzt.

Mann nach Brand in Berlin-Neukölln schwer verletzt

Berlin - In Berlin-Neukölln ist ein Mann bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. Der 66-Jährige hielt sich in seiner Wohnung im Erdgeschoss in der Kirchhofstraße auf, als das Feuer ausbrach, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehr und Polizei rückten zum Einsatzort aus. Der 66-jährige Mann wurde vor Ort reanimiert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sieben weitere Personen wurden aus dem Mehrfamilienhaus unverletzt in Sicherheit gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brandursache und geht dabei von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Dabei musste die Straße bis zum Morgen gesperrt werden. Derzeit laufen die Ermittlungen.