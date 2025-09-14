Chemnitz - Bei einer Schlägerei in der Chemnitzer Innenstadt sind zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei berichtete, war am Sonnabend am Stadthallenpark ein 25-Jähriger mit einem 26-Jährigen in Streit geraten. Dabei soll der Jüngere dem Älteren eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. In der weiteren Auseinandersetzung soll auch ein 23-Jähriger auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben. Zudem wurde ein 21-Jähriger gestellt, wie es hieß.

Die beiden verletzten 23 und 26 Jahre alten Männer wurden den Angaben zufolge zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.