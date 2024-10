In einem Schlaflager für Wohnungslose liegt ein Mann mit einer Stichverletzung. Eine Frau steht unter Tatverdacht. Aber was in dem Haus los war, blieb unklar.

Berlin - Die Berliner Polizei hat in einem leerstehenden Gebäude in Pankow einen 41-Jährigen mit einer gefährlichen Stichverletzung im Bauch gefunden. Er lag am Samstagabend in einem Haus, das Wohnungslose als Schlaflager nutzen, wie die Polizei mitteilte. Eine 32-jährige Frau steht unter Verdacht.

Die Polizei teilte mit, zwei Männer hätten zunächst eine 51 Jahre alte Passantin in der Parkstraße auf den verletzten Mann in dem Gebäude angesprochen. Die Frau wählte den Notruf. Der 41-Jährige musste im Krankenhaus notoperiert werden, Lebensgefahr bestand nicht mehr. Angaben zum Ablauf der Tat und warum die 32-Jährige verdächtigt wird, machte die Polizei zunächst nicht.