Dresden - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Dresdner Flughafen am Samstagvormittag einen Großeinsatz ausgelöst. Der Mann habe sich im Bereich der S-Bahn-Station aufgehalten und sei dort von Einsatzkräften überwältigt worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstag auf Anfrage mit. Es sei niemand verletzt worden, sagte er. Der Einsatz war am Mittag bereits beendet. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Zuvor hatten die „Dresdner Neueste Nachrichten“ berichtet.