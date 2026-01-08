Ein Mann soll ein Feuer gelegt und Einsatzkräfte bedroht haben. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Heilbad Heiligenstadt - Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) einen SEK-Einsatz ausgelöst hat und mit einem Auto geflüchtet ist. Der Mann soll dabei auf einen Polizisten zugefahren sein, der zur Seite springen musste, um nicht angefahren zu werden, wie die Polizei mitteilte. Der Beamte blieb demnach am Mittwochabend unverletzt.

Ein Anwohner rief den Angaben zufolge die Feuerwehr zu einem Wohnhaus, weil der Verdächtige dort ein Feuer gelegt haben soll. Eintreffende Polizisten soll der Mann bedroht haben. Dabei soll er einen Gegenstand bei sich geführt haben, der ausgesehen habe wie eine Langwaffe. Auch ein Feuer sei festgestellt worden.

Polizei findet Luftgewehr

Die Polizei sperrte den Bereich um das Wohnhaus ab und rückte mit Spezialeinsatzkräften an. In dem Wohnhaus wurde ein Luftgewehr gefunden. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. Es sei nicht ausgeschlossen, dass von dem Verdächtigen eine Gefahr ausgehe, sagte eine Polizeisprecherin.