Erfurt - In einer Wohnung in Erfurt hat ein Mann einen 28-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm das Portemonnaie gestohlen. Einsatzkräfte der Polizei umstellten daraufhin am Mittwoch das Wohnhaus und suchten im Umfeld nach dem mutmaßlichen Täter, wie die Polizei mitteilte. Es habe zunächst der Verdacht bestanden, dass sich der Mann nach der Tat bewaffnet in seiner Wohnung im Erdgeschoss des Hauses verschanzt habe. Auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes waren im Einsatz. Der mutmaßliche Täter flüchtete stattdessen unbemerkt. Den Angaben zufolge ist er der Polizei bereits bekannt. Es soll sich um einen 21-Jährigen handeln.

Der 28-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Weitere Details gab die Polizei am Mittwoch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.