Osnabrück - Ein Mann ist leblos aus dem Fluss Nette in Osnabrück geborgen worden. Ein Passant habe den Mann am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Die Hintergründe, warum der Mann in den Fluss geriet, sind derzeit noch unklar. Die Polizei gehe aber nicht von einem Gewaltverbrechen bei seinem Tod aus, hieß es weiter.