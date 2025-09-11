Göttingen - Nach dem Tod eines 52-Jährigen in Göttingen ist ein 48-Jähriger in Haft genommen worden. Er steht im Verdacht, den anderen am Dienstagabend getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Tatort war demnach die Wohnung des Verdächtigen, der noch vor Ort festgenommen wurde. Eine Obduktion habe eine starke Gewalteinwirkung auf den Körper des Opfers festgestellt. Die weiteren Hintergründe der Tat sind bisher unklar.