Einbeck - In Einbeck (Landkreis Northeim) ist ein 30-jähriger Mann getötet worden. Das Tötungsdelikt geschah am Freitagabend, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer verstarb demnach im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zur Tat gemacht werden, wie ein Sprecher mitteilte.