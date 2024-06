Mann in Bremerhaven getötet: Verdächtiger in U-Haft

Bremerhaven - Im Streit soll ein junger Mann seinen Kontrahenten in Bremerhaven getötet haben. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nacht auf vergangenen Donnerstag soll der Streit in der Wohnung des Opfers eskaliert sein. Wie der 50-Jährige ums Leben kam, blieb anfangs unklar. Ein Mitbewohner und der Arbeitgeber entdeckten Stunden später den Toten und alarmierten die Polizei. Die Ermittler fahndeten nach dem 27-Jährigen und nahmen ihn am Samstag fest. Keine Angaben gab es bisher über die Art der Beziehung zwischen den Männern und zu Hintergründen der Tat.