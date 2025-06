In Neukölln eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Einer von ihnen sticht mit einer Waffe zu und flieht. Sein Opfer kann nicht mehr gerettet werden.

Im Körnerpark in Neukölln wurde ein 28-Jähriger so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. (Archivbild)

Berlin - Bei einem Streit im Körnerpark in Neukölln ist ein 28-Jähriger erstochen worden. Er hatte sich dort an einer Brunnenanlage am Sonntagnachmittag mit einem anderen Mann gestritten, der ihn eine Treppe herunter gejagt habe, teilte die Polizei mit. Dort stach der Täter mit einer Waffe mehrfach auf den 28-Jährigen ein und verletzte ihn dabei schwer.

Eine zufällig anwesende Ärztin konnte den Mann am Tatort reanimieren. Er starb nach einer Notoperation jedoch im Krankenhaus. Die Identität des zweiten Mannes blieb zunächst offen. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen darum, sich bei der Behörde zu melden.