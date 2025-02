In Frankfurt (Oder) wurde am Samstag eine Hakenkreuzfahne gehisst. (Symbolbild)

Frankfurt (Oder) - Ein 43-Jähriger hat in Frankfurt (Oder) eine Fahne mit einem Hakenkreuz gehisst. Er habe die Fahne zum Gedenken an die Bombardierung Dresdens aufgehängt, gab der Mann nach Polizeiangaben an. Polizisten zogen die Flagge am Samstag ein und leiteten Ermittlungen gegen den 43-Jährigen ein. Es handelte sich nach Informationen der Polizei um eine selbstgefertigte Regenbogenfahne, auf der in der Mitte ein Hakenkreuz abgebildet war.