Jahnatal - Ein 38-jähriger Mann soll in Jahnatal (Landkreis Mittelsachsen) mit einer Waffe hantiert und geschossen haben. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, teilte die Polizei mit. Demnach riefen Zeugen die Beamten am Mittwochabend in den Ortsteil Kiebitz. Dort stellten die Polizisten den 38-Jährigen in einem Haus. Darin fanden sie zwei Schreckschusswaffen sowie eine Armbrust und stellten sie sicher. Verletzt wurde dabei niemand. Nach Angaben der Polizei war der Mann alkoholisiert. Er wurde in Gewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.