Ein 57-Jähriger stürzt in die Schienen einer Straßenbahn in Berlin-Mitte. Der Fahrer kann nicht mehr schnell genug bremsen.

Ein betrunkener 57-Jähriger gerät nach einem Sturz in Berlin Mitte unter eine Straßenbahn und wird verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Bis zur Hüfte ist ein 57 Jahre alter Mann in Berlin unter eine Straßenbahn geraten. In der Nacht stürzte der betrunkene Mann auf die Straßenbahngleise am Henriette-Herz-Platz und blieb dort sitzen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer der kurz darauf einfahrenden Bahn erfasste den Mann, der dabei unter das Fahrzeug geriet. Der Verletze kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nach aktuellen Angaben jedoch nicht. Auch der 48 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn kam mit einem Schock ins Krankenhaus, wie die Polizei weiterhin mitteilte. Weitere Ermittlungen seien eingeleitet worden.