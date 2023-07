Schleusingen - Nach dem Fund eines Toten in einem Waldstück zwischen Schleusingen und Hildburghausen geht die Polizei von einem Unfall als Todesursache aus. Der 68-Jährige sei bei Waldarbeiten unter einen Traktor geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Leiche des Mannes war am Samstagabend im Wald entdeckt worden, nachdem sich Nachbarn darüber gewundert hatten, wo der Mann sei.